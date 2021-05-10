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Sözcü Kalın: İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddet sona ermeli

DHA |  10 Mayıs 2021 Pazartesi - 10:20 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 10:22

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddetin derhal sona ermesi gerektiğini belirtti.


Sözcü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor. Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur" dedi.
 

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