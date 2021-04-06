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Sözcü Kalın'dan AB ile kritik görüşme sonrası açıklama!

AA |  06 Nisan 2021 Salı - 18:31 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 19:06

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesinin genel olarak olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini bildirdi.


Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Michel ve Leyen'i, Cumhurbaşkanlığı  Külliyesi'nde kabulüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.
 
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, AB Komisyonu Başkanı Leyen  ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşmesi genel olarak olumlu bir atmosferde  gerçekleşti ve görüşmede Türkiye-AB ilişkileri etraflıca değerlendirildi."  ifadesini kullanan Kalın, şunları aktardı:
 
"Sayın Cumhurbaşkanımız, AB ile ilişkilerin geleceği ile ilgili  Türkiye'nin perspektifini ortaya koyarak, Türkiye'nin AB sürecinin nihai  hedefinin tam üyelik olduğunu ifade etti. Göç mutabakatının güncellenmesi, Gümrük  Birliği'nin yenilenmesi, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması, halklar  arası temaslar ve üst düzey siyasi istişareler konularının gündeme geldiği  görüşmede, AB'nin pozitif gündemi destekleyecek somut adımlar atması gerektiği  belirtildi. Türkiye ile AB arasındaki siyasi, ekonomik ve toplumsal ilişkilerin  güçlenerek seyrinin hem Türkiye ve Avrupa ülkelerinin istikrarına hem de küresel  barışın sağlanmasına katkı sunacağı dile getirildi. Mülteci sorununun ortak  sorumluluk bilinciyle ele alınması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, bölgede  yeni bir mülteci dalgasının yaratacağı istikrarsızlık ve insani krize karşı göç  mutabakatının ivedilikle yenilenmesi ihtiyacı hatırlatıldı."
 
İbrahim Kalın, görüşmede, terörle mücadelede iş birliğinin öneminin  altının çizildiğini vurgulayarak, kalıcı istikrar ve güvenlik için DEAŞ, PKK/YPG,  FETÖ gibi her türlü terör örgütüne karşı etkin ve ortak mücadele yürütülmesi  gerektiğinin dile getirildiğini belirtti.
 
"Kadına şiddetle mücadele devam edecek"
 
Toplantıda Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamındaki gelişmeler,  aşılama süreçleri ve muhtemel iş birliği alanlarının da değerlendirildiğini  aktaran Kalın, şunları kaydetti:
 
"Bölgesel krizlere sürdürülebilir çözümler üretilmesinin, Türkiye ve  AB ülkelerinin ortak menfaatine olduğu vurgulanan görüşmede, Suriye, Irak, Libya Karabağ, Doğu Akdeniz konuları da ele alındı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önerdiği  Doğu Akdeniz Konferansı'nın da Akdeniz'in bir barış denizine dönüşmesi yolunda  önemli bir rol oynayacağı belirtildi. Türkiye'de devam etmekte olan davalarla  ilgili hukuki sürece herkesin saygı göstermesi gerektiği açık bir şekilde ifade  edildi. Toplantıda ayrıca bazı üye ülkelerin Türkiye-AB ilişkilerini esir  almasına müsaade edilmemesi gerektiğinin önemi vurgulandı. Çeşitli mecralarda  dile getirilen Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması konusunda da Sayın  Cumhurbaşkanımız, konuya açıklık getirerek, 'kadına karşı şiddetin küresel bir  sorun olduğunu ve bu şiddetin her türüyle mücadeleye kararlılıkla devam  edileceğini' belirtti. Mevcut yasalar çerçevesinde hukuki mekanizmaların daha da  güçlendirilerek kadına karşı şiddetle mücadelede çok daha etkin neticelere  ulaşılacağı ifade edildi."
 

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İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Avrupa Birliği
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