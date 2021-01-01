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Sözcü gazetesine inceleme başlatıldı

01 Ocak 2021 Cuma - 17:24 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 17:31

Basın İlan Kurumu, Sözcü gazetesinde bugün yer alan haberle ilgili inceleme başlattı.


Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli ‘2020’nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı’ manşetli haberinde, Ayasofya’nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır.
 
Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır."

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