Sözbir Ailesi'nden çıkan haberlerle ilgili açıklama

Ulaştığımız Sözbir Ailesi, Serdar Sözbir'in iddialarıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Sözbir Otel'in Nazif Sözbir'e ait olduğunu açıklayan Sözbir Ailesi, geçmişte önce otelin altındaki benzin istasyonunu alındığını daha sonra ise üstteki otelin arsasının satın alındığını açıkladı.

OTELİN SAHİBİ SERDAR SÖZBİR DEĞİL

AİLEDEN TEKZİP METNİ

Aile bugün yayınlanan haber için tekzip metni yayınlandı. Metinde şu ifadelere yer verildi;

Anılan haberde özetle, Nazif Sözbir’in uzun yıllar boyunca büyük emekleriyle ticaret hayatında elde ettiği başarılar hiçe sayılarak adeta Serdar Sözbir isimli kişi tarafından tüm bu kazanımlar elde edilmiş gibi mesnetsiz ve gerçeğin tam aksine açıklamalarda bulunulmuştur. Sözbir ailesinin bugün sahip olduğu malvarlıklarının büyük bir kısmı Serdar Sözbir isimli kişi henüz çocuk yaştayken edinilmiş diğer kısmı da o yıllarda (Serdar Sözbir babası Nazif Sözbir’in yanında işçi olarak çalışırken) Nazif Sözbir’in ticaret hayatında elde ettiği başarılar sayesinde edinilmiştir.

Anılan haberde her ne kadar aksi iddia edilmiş olsa da Sözbir Royal Residence Hotel, Nazif Sözbir’in şahsı ve sahibi olduğu Sözbir Turizm İşletmeleri AŞ tarafından büyük emekler sarf edilerek inşa edilmiştir. Otel daha sonrasında Serdar Sözbir isimli kişinin kendi şirketi olan Sözbir Uluslararası Turizm ve Araç Kiralama Hizmetleri İnşaat Taahhüt Yatırım Ticaret Ltd. Şti.’ye kiralanmıştır. Bir başka deyişle Serdar Sözbir isimli kişi her ne kadar kendini otelin sahibi gibi lanse etmeye çalışsa da sadece belli bir dönem için otelin kiracısı olmuştur. Kira ilişkisinin devam ettiği dönemde kiracı olarak sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin büyük bir bölümünü yerine getirmediği gibi kiralanana büyük zararlar vermesi sonucunda tahliye talepli olarak İstanbul 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2016/88 Esas numaralı dosyası ile dava açılmış ve Serdar Sözbir isimli kişi kiracı sıfatıyla bulunduğu oteli geride kullanılamaz halde enkaz bir otel bırakarak tahliye etmiştir.