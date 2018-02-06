Söz dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Söz 33. yeni bölüm ön izleme...

Söz dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Star TV'nin fenomen dizisi Söz'de Yavuz, tehlikeden kurtulabildi mi? Son bölümün hemen ardından Söz 33. yeni bölüm ön izlemesi de yayınlandı. İşte yaşanacaklar...

Söz dizisi her zaman olduğu gibi dün akşam da izleyicileri ekrana kilitledi. Konusu ve oyuncularıyla oldukça dikkat çeken Söz dizisinde Yavuz'a ne olduğu merak konusu... Heyecan dolu 33. yeni bölümün ön izlemesi de yayınlandı...

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SÖZ 33. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çolak’ın adamları tarafından etrafı çevrilen Yavuz ve Agah tehlikeli bir plana girişirler. Agah’ın yıllardır kurduğu planın boşa düşmemesi için Yavuz hayatını ortaya koyacaktır.

Canlı yayını engelleyen Tim, Çolak’ın yardımcısını ele geçirmiştir. Yardımcısını geri almak isteyen Çolak, büyükelçinin bütün itirazlarına rağmen, Yavuz’la yardımcısını takas etmeye karar verir. Fakat bu takas sandığı gibi kolay gerçekleşmeyecektir.

Bu arada terörün finans kaynaklarını kesmek isteyen Tim, Eylem’den gelen istihbaratı değerlendirmeye alır ve Karabayır Emniyet Müdürlüğü’yle ortak düzenlenen bir operasyonla büyük bir uyuşturucu sevkiyatını önlemeye çalışır.

Ancak uyuşturucu sevkiyatları engellenen terör örgütü, Karabayır Emniyet Müdürü Kenan Kara ve Erdem Yarbay’a hain bir saldırı hazırlığı içindedir.