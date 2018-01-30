Söz dizisinin 32. yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı! Son bölümde...

Söz dizisi 31. son bölümüyle dün akşam ekrana geldi. İzleyicileri ekrana kilitlemeyi başaran Söz'de yine heyecan dolu olaylar yaşandı. Yavuz'un içine düştüğü tuzaktan kurtulup kurtulamayacağı merak konusu oldu. İşte Söz 32.yeni bölüm ön izlemesi...

Söz 31. son bölüm dün akşam izlendi. Hemen ardından Söz 32. yeni bölüm ön izlemesi de yayınlandı. Heyecan ve şoke eden sahnelerin yer aldığı Söz dizisinde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte ipuçları...

SÖZ 32. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME

SÖZ 31. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yavuz öğrendiği gerçekle yüzleşirken, babası Hamit Karasu (Agah) onun göreve geri dönmesi için engelleri ortadan kaldırmıştır. Yavuz tekrar kutsal üniformasına kavuşurken Hafız, Şükran tarafından hain bir tuzağın içine çekilmek üzeredir.

Tim, Hafız’ın zor durumda olduğu haber ini alır almaz harekete geçer. Ama teröristler çoktan hamlesini yapmış ve Hafız’ın etrafını çevirmiştir.

Çolak’ın röportaj hamlesi tüm dünya kamuoyunda büyük bir infiale neden olmuştur. Arkasına rüzgârı aldığını sanan Çolak hain planını devreye sokar.

Çaylak ve Su’nun nişan töreninde aniden gelen bir haber üzerine Tim, Çolak’ın planını bertaraf etmek için harekete geçer. Yavuz ise Agah’la buluştuğu an, Baba-Oğul büyük bir tehlikenin içinde kalırlar.