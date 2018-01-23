Söz dizisi 31. yeni bölüm ön izleme videosu yayınlandı!

Söz dizisi 30. son bölümüyle dün akşam da izleyicilerini ekrana kilitlemeyi başardı. Star TV'nin fenomen dizisi Söz'ün 31. yeni bölüm ön izlemesi de yayınlandı. Peki Söz dizisinde Yavuz hangi gerçekle yüzleşecek?

Pazartesi akşamları reyting rekorları kıran dizi Söz, konusu ve oyuncularıyla oldukça dikkat çekiyor. Sevilen dizi Söz'ün dün akşam yayınlanan 30. son bölümünde neler yaşandı? Söz dizisinin yayınlanan 31. yeni bölüm ön izlemesinde Yavuz'un karşılaşacağı gerçek ne olacak?

SÖZ 31. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME

SÖZ 30. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Agah’ın kodları karşılıksız vermeye niyeti yoktur. Bu pazarlık sonunda Agah’ı öldüren Yavuz bambaşka bir yola sürüklenecektir.

Füze tehlikesini bertaraf eden Tim Yavuz’un Agah’ı öldürdüğü için tutuklandığını öğrenince komutanlarını arkada bırakmamak için Erdem önderliğinde amansız bir mücadeleye girişecektir. Yavuz ise tutulduğu hapishanede ölümle burun burunadır.

Tim tarafından darbe üstüne darbe yiyen Çolak kendine maddi kaynak sağlamak ve sözde masumiyetini kanıtlamak için Yabancı Büyükelçiyle birlikte yeni planlar yapar. Bu plan Tim’in Çolak’la ve beraberindeki terörle olan mücadelesini başka bir boyuta sürükleyecektir. Çolak giderek köşeye sıkışmaya başlamıştır.

Karabayır’a dönen Yavuz artık asker değildir. Agah’ın ölümü ve Yavuz’un tek başına giriştiği bu eylem askerliğinin de sonu olur. Ama bu durum, Yavuz için yeni bir başlangıç olacaktır…