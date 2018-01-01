Söz dizisi 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyicileri heyecanlandırdı. Star TV'nin fenomen dizisi Söz'de neler yaşanacak? Söz yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Söz dizisi 28. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Sorusu gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Yeni fragmanı heyecanlandıran Söz dizisi, Yılbaşı tatilinden dolayı bu akşam yayınlanmayacak. Söz, 8 Ocak akşamı ekrana gelecek.

SÖZ 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SÖZ SON BÖLÜM ÖZETİ

F16’ların hedefinde Hatice ’yi bulan Yavuz zor bir karar vermek zorundadır. Diğer tarafta ise TİM sınır kapısına yaklaşan intihar bombacılarını etkisiz hale getirmek için büyük bir risk alacaktır.

Tüm bunlar olurken mühendis Yücel Ertürk Büyükelçinin adamları tarafından kaçırılır. Uçaklarımızın kontrolüne sızmayı amaçlayan Büyükelçi, Çolak için güvenli bir yol hazırlamaya çalışmaktadır. Çolak ise topladığı yüzlerce adamıyla sınırı geçmek için hazırlık yapmaktadır.

Yücel Ertürk’ü kurtarmak için yola çıkan Yavuz ve Tim, Çolak’ın yarattığı tehdidi önlemek için zamana karşı mücadele verecektir. Yavuz ise operasyonunun sonunda hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşecektir.