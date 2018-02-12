Söz 33. yeni bölümde Tim'i zorlu bir görev bekliyor!

Söz 33. yeni bölüm fragmanları büyük heyecan yarattı. Star TV'de yayınlanan Söz dizisinde yine izleyiciler ekrana kilitlenecek. Uyuşturucu operasyonu yapan Tim'i neler bekliyor? İşte Söz'de bu akşam yaşanacak olaylar...

Söz 33. yeni bölümüyle bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Sevilen dizi Söz'ün yeni bölümü yine heyecanlı sahnelere konu oluyor. Tim kritik görevi yerine getirebilecek mi? İşte tüm yaşanacakların özeti...

SÖZ 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Uyuşturucu operasyonunda büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olan timi operasyon sonunda kritik bir görev beklemektedir.

Derman’ın planı sonucunda araçlarında bir bombayla kalan Kenan Müdür ve Erdem Yarbay bu kıskaçtan kurtulmak için riskli bir plan yapar. Bu planda timin de kritik bir görevi vardır. İkiye ayrılan tim, bir yandan uyuşturucu dolu kamyonu sağ salim emniyet güçlerine teslim etmek için uğraşırken, diğer yandan Kenan Müdür’ün arabasına koyulan bombayı imha etmek için mücadele eder.

Hastanede ölümle pençeleşen Safiye için artık Bahar’ın yapacağı bir şey yoktur. Üstelik Safiye’nin hayatına mal olan tehlike artık çok daha yakınlarındadır.

Harekatın başka bir safhaya geçmesiyle yeni bir kara birliği sınır dışına sevk edilir. Tim bu sevk sırasında önemli bir görev alır. Çolak’ın time karşı kurduğu tuzağı bertaraf etmek çok kolay olmayacaktır.