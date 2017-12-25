Söz 27. yeni bölümde Yavuz nasıl bir karar verecek?

Söz 27. yeni bölüm fragmanları heyecan dolu sahneler içeriyor. Pazartesi akşamları izlenen Söz dizisinde Yavuz'un vereceği karar ve yüzleşeceği gerçek ne olacak? İşte Söz dizisinin bu akşamki yeni bölümünde yaşanacaklar...

Söz 27. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Star TV'nin severek izlenen dizisi Söz'de Yavuz ve Tim'in zamana karşı mücadelesi başlıyor. İşte merak edilen Söz dizisinin yeni bölüm fragmanları ve özeti...

SÖZ 27. BÖLÜM FRAGMANI

Yavuz, gerçekle yüzleşiyor...

F16’ların hedefinde Hatice ’yi bulan Yavuz zor bir karar vermek zorundadır. Diğer tarafta ise TİM sınır kapısına yaklaşan intihar bombacılarını etkisiz hale getirmek için büyük bir risk alacaktır.

Tüm bunlar olurken mühendis Yücel Ertürk Büyükelçinin adamları tarafından kaçırılır. Uçaklarımızın kontrolüne sızmayı amaçlayan Büyükelçi, Çolak için güvenli bir yol hazırlamaya çalışmaktadır. Çolak ise topladığı yüzlerce adamıyla sınırı geçmek için hazırlık yapmaktadır.

Yücel Ertürk’ü kurtarmak için yola çıkan Yavuz ve Tim, Çolak’ın yarattığı tehdidi önlemek için zamana karşı mücadele verecektir. Yavuz ise operasyonunun sonunda hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşecektir.