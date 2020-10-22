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Soyuz MS-16 kapsülü dünyaya döndü

AA |  22 Ekim 2020 Perşembe - 7:38 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 7:42

Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ) 6 aydır görev yapan Soyuz MS-16 kapsülü dünyaya indi.


Soyuz MS-16 kapsülü dünyaya döndü. Soyuz MS-16 kapsülünün iniş anı, Rusya Federal Uzay Ajansının  (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı verildi.  Rus kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile ABD Havacılık ve  Uzay Ajansı (NASA) astronotu Christopher Cassidy'yi taşıyan kapsül, yerel saatle  08.54'te Kazakistan'ın Jezkazgan şehri yakınlarına indi.
 
 
Ekip üyelerini kapsülden çıkartan ve sağlık kontrolü yapan arama ve  kurtarma ekiplerinin, maske taktığı ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi. ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamada, kapsülün inişini sağlayan arama ve  kurtarma ekibi üyelerinin sayısının azaltıldığı, bu kişilere virüs ve enfeksiyon  testleri uygulandığı belirtildi. Açıklamada, kullanılan tüm kara ve havacılık  malzemelerinin dezenfekte edildiği bildirildi.
 
 UUİ'de, Rus kozmonotlar Sergey Rıjikov ve Sergey Kud-Sverçkov ile NASA  astronotu Kate Rubins bulunuyor. NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı, Kanada Uzay Ajansı ve Japon Uzay  Araştırma Ajansının ortaklaşa işlettiği UUİ'de uzay araştırmaları ve temel bilim  deneyleri yürütülüyor.
 
  
 

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