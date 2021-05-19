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Soyunma kabininin altından genç kızları çekmişti! Tutuklandı
Antalya'nın Konyaaltı sahilindeki kabinlerde, üstlerini değişen 2 genç kızı kabin altından cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Mustafa A. (38), mahkemece tutuklandı.
Konyaaltı sahilinde, dün öğle saatlerinde, cep telefonu kamerasıyla kabin altından görüntü çekildiğini fark eden kadın, bir süre sonra içeriden çıkan A.A. (17) ve Y.H.'ye (17) durumu anlattı ve görüntü alan kişiyi gösterdi.