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Soyunma kabininin altından genç kızları çekmişti! Tutuklandı

Antalya'nın Konyaaltı sahilindeki kabinlerde, üstlerini değişen 2 genç kızı kabin altından cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Mustafa A. (38), mahkemece tutuklandı.

Soyunma kabininin altından genç kızları çekmişti! Tutuklandı Konyaaltı sahilinde, dün öğle saatlerinde, cep telefonu kamerasıyla kabin altından görüntü çekildiğini fark eden kadın, bir süre sonra içeriden çıkan A.A. (17) ve Y.H.'ye (17) durumu anlattı ve görüntü alan kişiyi gösterdi. 
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