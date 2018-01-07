Soylu, Türkiye-İran sınırındaki güvenlik duvarını inceledi

Burada şehitler için dua ederek, Kuran'ı Kerim dinleyen Bakan Soylu, daha sonra aynı dağda bulunan 4. Hudut Taburu Haritatepe mevkisindeki Kobra-2 aracını inceledi.

Soylu, hudut gözetleme sistemleriyle ilgili yetkililerden bilgi almasının ardından 4. Hudut Taburu'nda askerlerle yemek yedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye-İran sınırında yapımı süren güvenlik duvarına ilişkin "İnanıyorum ki buradaki sınır duvarlarımız sona erdiğinde ve özellikle diğer sınır entegre sistemiyle beraber bu bütünleştiğinde gerek düzensiz göç, gerek teröristlerin İran sınırından Türkiye'ye sızması, gerekse de kaçakçılık konusunda çok önemli tedbirlerin büyük bölümü alınmış olacaktır." dedi.

Soylu, burada yaklaşık 144 kilometrelik sınır duvarı yapma ihtiyacı oluştuğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun birinci sebebi elbetteki terörle mücadele, ikinci sebebi kaçakçılıkla mücadele, üçüncüsü de düzensiz göçle mücadele. Bu konuda şunu büyük bir mutlulukla ifade etmek gerekir ki hem devletimizin büyüklüğü hem de kapasitesi açısından burada bu 144 kilometre olarak planladığımız ve başladığımız mesele 8 ayda yüzde 50'si tamamlanmış ve geçmiş durumdadır. Özellikle Iğdır'da bu yüzde 90'lar seviyesindedir. Üretim yüzde 70'lere kadar varmıştır. İnanıyorum ki buradaki sınır duvarlarımız sona erdiğinde ve özellikle diğer sınır entegre sistemiyle beraber bu bütünleştiğinde gerek düzensiz göç konusunda, gerekse teröristlerin İran sınırından Türkiye'ye sızması konusunda, gerekse de kaçakçılık konusunda çok önemli tedbirlerin büyük bölümü alınmış olacaktır."

İran'ın hakkını vermek gerekir"

Çalışmaların yürütülmesi sırasında İran'ın yapıcı tutum sergilediğini anlatan Soylu, "Tabii burada İran'ın da hakkını vermek gerekir. Bizimle uyumlu bir çalışmanın yapılması konusunda İran devleti ciddi bir kolaylayıcı tavır ortaya koydu. Bu konuda atılan adımlar, müştereken de atıldı. Burada sınır güvenliğinin sağlanmasına büyük bir katkı sağlayabilecek bu sonuçlar üretildi ve üretilmeye devam ediyor." diye konuştu.