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Soylu: Sınırlarımız teröristlerden temizlenecek

AA |  20 Ocak 2018 Cumartesi - 20:29 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 20:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tarihi destanlarla dolu ecdadımızın kahraman evlatları Zeytin Dalı Harekatı'yla sınırlarımızı teröristlerden temizleyecekler. Allah evlatlarımıza muzafferiyet nasip eylesin." ifadelerini kullandı.


 Soylu, Twitter hesabından, Afrin'e yönelik başlatılan "Zeytin Dalı  Harekatı"na ilişkin paylaşımda bulundu.
 
Bakan Soylu, "Tarihi destanlarla dolu ecdadımızın kahraman evlatları  Zeytin Dalı Harekatı'yla sınırlarımızı teröristlerden temizleyecekler. Allah  evlatlarımıza muzafferiyet nasip eylesin." değerlendirmesini yaptı.
 
  
 

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