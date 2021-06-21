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Soylu’dan uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele paylaşımı

21 Haziran 2021 Pazartesi - 0:36 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 0:36

İçişleri Bakanı Soylu, geçen yıl 165 milyar lira değerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, 2011'de 66 bin 955 olan uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik operasyon sayısının, geçen yıl 158 bin 960'a çıktığını açıkladı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı "Uyuşturucuyla mücadelenin son yıllardaki serüveni" başlıklı paylaşımda, uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik çalışmaların grafiklerine yer verdi.
 
"Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değeri" verilerini paylaşan Soylu, 2011'de 2,1, 2019'da 69, geçen yıl ise 165 milyar lira değerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.
 
Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele
 
İçişleri Bakanı Soylu, "Uyuşturucu operasyonları" ile ilgili paylaştığı verilerde ise 2011'de 66 bin 955 olan uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik operasyon sayısının, geçen yıl 158 bin 960'a çıktığını söyledi.
 
Paylaşımında, "Doğrudan uyuşturucu maddeye bağlı ölümler" ile ilgili rakamlara da yer veren Soylu, 2016'da 920, 2019'da 342, geçen yıl ise 314 kişinin uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.
 
Bakan Süleyman Soylu, bir başka grafikte de "Uyuşturucu suçlarından tutuklananlar"ın sayısına yer verdi. Süleyman Soylu, uyuşturucu suçlarından, 2011'de 8 bin 770 kişi tutuklanırken bu sayının geçen yıl 23 bin 693 kişi olduğunu paylaştı.

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İçişleri Bakanı Soylu uyuşturucu
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