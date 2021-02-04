04 Şubat 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.535 0.09 EURO 8,5480 -0.90
USD 7,1350 -0.42 ALTIN 410,710 -2.69
CANLI BORSA
TÜMÜ

Soylu'dan sert tepki: Emperyalizmin oyuncağı, insanlığı teslim alamaz

04 Şubat 2021 Perşembe - 22:16 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 22:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya platformu Twitter'ın ülkelerin, demokrasinin ve huzurun kimyasını bozmaya çalıştığını belirterek, "Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.