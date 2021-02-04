İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz" ifadelerini kullandı.
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- Soylu'dan sert tepki: Emperyalizmin oyuncağı, insanlığı teslim alamaz
Soylu'dan sert tepki: Emperyalizmin oyuncağı, insanlığı teslim alamaz
04 Şubat 2021 Perşembe - 22:16 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 22:16