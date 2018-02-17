Son dakika: Soyağacınızı daha geri tarihlere götürmeniz mümkün

Soyağacınızı daha geri tarihlere götürmeniz mümkün Aile tarihini araştıran ve 1300’lü yıllara kadarki kayıtlara ulaşan Kayserili Araştırmacı Hayri Şişlioğlu, daha geri tarihlere kadar soyağacı bilgisine ulaşılabileceğini söyledi.

