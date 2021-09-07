Soyağacı oluşturma hizmeti! Soyağacı oluşturma işlemi nasıl yapılır? İşte e devlet 'Soyağacı oluşturma ve soyağacı sorgulama' ekranı...

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgiden yola çıkarak vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri “Soyağacı Oluşturma” hizmetini uygulamaya açtı. 'Soyağacı oluşturma' Osmanlı Dönemi'nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığı için 1800'lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkânı sağlıyor. İşte 'Soyağacı oluşturma ve soyağacı sorgulama' ekranı...

Alt-üst soy bilgisi sorgulama işlemi geçtiğimiz yıllarda e-Devlet üzerinden vatandaşların hizmetine açılmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla bu kez e-Devlet soyağacı oluşturma imkanı sağlıyor. İsteğe bağlı olarak, vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak soyağacı oluşturarak, oluşturdukları soyağacının çıktısını alabiliyor. e-Devlet soyağacı oluşturmaya…

SOYAĞACI OLUŞTURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Bunun için öncelikle T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılır. Burada Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hizmetleri başlığının altında yer alan Soyağacı Görüntüleme hizmeti ile soyağacı oluşturulur.

E-Devlet Kapısından soyağacınızı oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma" hizmetini " seçerek soyağacınıza ait elektronik belge alınabilecek.

Ya da nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler / e-Sorgulamalar / Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak ilgili hizmete ulaşılabilinecek.

SOY AĞACI SORGULAMA İÇİN TIKLA

AİLE SOYBAĞI 1800'LÜ YILLARA KADAR ÖĞRENİLEBİLİR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca edinilebiliyor.

MERNİS'te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi'nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığı için 1800'lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor.