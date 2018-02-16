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Büyük tehlike! Dikkat soyağacını sorgulayanlar...

16 Şubat 2018 Cuma - 10:30 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 10:58

E-devlet alt üst soy bilgisi sistemi tekrar erişime açıldı. Hizmet aşırı yoğunluk nedeniyle e-devlet tarafından geçtiğimiz hafta durdurulmuştu. Soyağacı sorgulama sayfasının bugün yeniden kullanıma açılmasının ardından bazı vatandaşlar soyağacı bilgilerini sosyal medyadan paylaşmaya başladı.


 
 Vatandaşlar, "www.turkiye.gov.tr" internet sitesinden talep oluşturarak "Alt-üst soy raporu"nu öğrenmeye yeniden başladı.  E-devlet soyağacı sorgulama sayfası tekrar açılmasının ardından vatandaşların büyük bölümü alt üst soy bilgilerine ulaştılar. Ancak Soyağacını öğrenen vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarla dolandırıcılara kapı araladığının farkında değil. Oluşturulan talebin ardından bazı vatandaşlar öğrendikleri Soyağacı bilgilerini açık bir şekilde sosyal medyada paylaşırken bazı vatandaşlar ise bilgileri kapatarak sosyal medyada paylaşmaya başladı. 
 
 
Bankalar yaptıkları uyarılarda hiç kimseyle anne kızlık soyadınızı paylaşmamanız için uyarı üstüne uyarı yaparken vatandaşların soyağacı bilgilerini açık bir şekilde sosyal medyada paylaşması kişisel veri güvenlikleri için tehlike oluşturuyor. Güvenliğiniz için soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. 
 
e- DEVLET`TE SOYAĞACINI SORGULAYAMAYANLAR DİKKAT
 
Vatandaşlar kolayca soyağacı bilgisini alabilirken, diğer yandan bazı vatandaşlar ise `Alt ve Üst Soy belgeniz e-devlet üzerinden üretilememektedir. Lütfen belge temini için en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat ediniz." hata mesajıyla karşılaşıyor. Bunun sistemsel bir hatadan mı yoksa vatandaşa özel belge eksikliğinden mi kaynaklandığı ise şu an için bilinmiyor. 
 

SOYAĞACI SORGULAMASINDA ŞAŞIRTAN DETAY

E-Devlet soy ağacı sorgulama uygulamasında işlem yapan vatandaşlar, verilen bilgileri görünce adeta şok oldu. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve e-Devlet üzerinden erişilen Alt Üst Soy Belgesi’ne göre 1844 yılında doğan bir vatandaş sağ olarak görülüyor. Bu durum ise vatandaşlar tarafından sosyal medyaya taşındı. Sosyal medyada yayılan gönderinin ardından e-Devlet`e giren vatandaşlar, aynı sorunun kendilerinde de görüldüğünü yine sosyal medyadan paylaşarak duyurdu. Soyadı Kanunu ise 1934 yılında yürürlüğe girmişti. 

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