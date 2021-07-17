Soyadı ile ilgili flaş açıklama! Kimliklerde en çok...

Soyadı ile ilgili flaş açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlığın verilerine göre, en fazla kullanılan soyad Yılmaz, Kaya ve Demir oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Türkiye'de en fazla olan soyad Yılmaz, Kaya ve Demir oldu.

Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadlarının ilk üç sırasında Yılmaz, Kaya ve Demir yer alıyor.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı "Yılmaz" Türkiye'de en çok kullanılan soyadı oldu.

"Yılmaz" soyadını sırasıyla "Kaya" ve "Demir" takip etti. İkinci sıradaki Kaya soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişi, üçüncü sıradaki Demir soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişi kullanıyor.