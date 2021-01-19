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Sosyolog Prof. Nur Vergin, hayatını kaybetti!

AA |  19 Ocak 2021 Salı - 9:41 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 9:46

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin (80), İstanbul’da hayatını kaybetti. Meclis Başkanı Şentop ve Sağlık Bakanı Koca, vefat eden sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin için taziye mesajı yayımladı.


Ünlü Sosyolog  Prof. Dr. Nur Vergin (80), İstanbul’da hayatını kaybetti.   Vergin'den haber alınamaması üzerine polis çilingir yardımıyla eve  girdi. Sağlık ekipleri, Nur Vergin’in hayatını kaybettiğini belirledi.   Cesedi hastane morguna kaldırılan Vergin'in vefatında şüpheli bulguya  rastlanmadığı öğrenildi.  
 
Nur Vergin kimdir?
 
İstanbul’da 21 Eylül 1941 doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt  dışında geçen Nur Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı.  Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul  Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmaya başladı.  Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul  Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı. Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent  üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı. 
 
Meclis Başkanı ve Bakan Koca'dan taziye mesajı
 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden sosyolog Prof. Dr.  Nur Vergin için taziye mesajı yayımladı. Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Vergin'e Allah'tan  rahmet dileyerek, "Öğrencilerinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun"  ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu toprakların önemli  değerlerinden birini, Prof. Dr. Nur Vergin Hocamızı kaybettik. İlim ve fazilet  sahibi bir insandı. Hakkıyla ilminden istifade edemedik. Eserlerinden yeni  nesillerin istifade etmesi temennisiyle, hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum."  ifadesini kullandı.
 
 

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