Sosyetede silahlı çatışma! Ünlü isimler firar etti

İstanbul Ortaköy’de 7 Nisan’da yaşanan silahlı çatışma ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hürriyet’in ulaştığı savcılık dosyasına göre, S Lounge adındaki eğlence mekânının işletmeciliğini Gezi eylemleri sürecinde adı gündeme gelen Sabri Çelebi ve kardeşlerine ait Mareks A.Ş. yapmaya başladı. Boğaz’a nazır değerli mülk, işinsanı Berent Akdemir ile annesi F. Akdemir’e aitti. Mülkü, Çelebi kardeşlere alt kiralama yolu ile kiralayan ise, ortak şirketleri bulunan Ahmet Atabey, Volkan Daş ile Mustafa Remzi Bucak oldu. Bir süre sonra Atabey ve ortakları, kiraların zamanında ödenmediğini iddia ederek mekânın boşaltılmasını istedi. Mareks’in sahipleri ise “Kiramızı düzenli ödüyoruz. Bu dekontlarla da sabit. 2 milyon dolar yatırım yaptık. Yaptığımız yatırım iade edilirse mekânı hemen boşaltırız” dedi. Taraflar karşılıklı bir dizi dava açtı.
‘BURALAR ARTIK BİZİM’
7 Nisan’da alınan tahliye kararı gereği icra memurları eli ile mekânın anahtarları değiştirildi. Görevlilerin binanın önünden ayrılmasından dakikalar sonra iddiaya göre, Ahmet Atabey’in yönlendirmesi ile mekânın önüne 20-25 kişi geldi. Atabey’in “Buralar artık bizim” diyerek Çelebi kardeşler ve çalışanlarına küfretmesi sonrası silahlar konuştu. En az 4-5 farklı kişinin silah kullandığı olayda Mareks’in ortağı Mehmet Emin Çelebi (25) ile çalışanlar Hekim Yalçınkaya (40), Mikail Alpaydın (18) ve Emre Avşar (34) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan Çelebi ve Yalçınkaya yoğun bakıma alındı. Polis ekipleri Veysel Kaya’yı (28), hastaneye gitmek üzere olan Mehmet Emin Çelebi ve beraberindekileri araçla takip eden Fatih Naryaprağı (26) ve Remzi Özmemiş’i (32) yakaladı. Kaya, Naryaprağı ve Özmemiş, İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliği’nce ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla tutukladı. Daş ise haftada iki gün karakola imza verme şartı ile serbest bırakıldı.
11 KİŞİ HÂLÂ ARANIYOR
Soruşturma dosyasında toplam 18 kişinin adı yer alırken, 11 kişinin ise firari durumda oldukları kaydedildi. Firari şüpheliler arasında 1995 Miss Turkey Güzeli Sinem Güven ile yaşadığı ilişki ile gündemde olan Berent Akdemir’in (49) yanı sıra ünlü eğlence mekânı Masquerade’nın eski işletmecisi Tarkan Ahmet Atabey (40) ile ortağı Mustafa Remzi Bucak (23) da yer aldı. (Hürriyet)