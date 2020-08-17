Sosyal yumurta dondurma

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Turgut Aydın sosyal yumurta dondurmayı anlattı. Çeşitli sosyal sebeplerle günümüzde birçok kadın ileri yıllarda doğum yapmayı düşünüyor ve bu yüzden de yumurta dondurma işlemi talep ediyor. Şu an doğum yapmayı düşünmeyen ya da sonraki yıllarda ikinci kez anne olmayı garanti altına almak isteyen kadınlar için uygun bir yöntemdir. Yumurta dondurma işlemiyle kadınlardan alınan yumurtalar dondurularak saklanabilir ve istenildiği zaman kullanılabilir.

Yaş almayla birlikte kadınlarda yumurtalık rezervi ve kalitesi düşer ve çocuk sahibi olmada engeller ortaya çıkar. Araştırmalar, kadınlarda 40 yaşından sonra çocuk sahibi olma başarısının ciddi oranda düştüğünü ortaya koyuyor. Erken menopoz ya da düşük over rezervi gibi nedenler de birçok kadının çok daha erken yaşlarda çocuk sahibi olamama riskini artırıyor. Yumurta dondurma işlemi çeşitli nedenlerle kadınların üreme yeteneklerini kaybetmeden önce ileride kullanılmak üzere yumurtalarını dondurarak saklama imkanı sunuyor.

Tıbbi ve sosyal nedenlerle talep edilebiliyor

Yakın bir zamanda revize edilen yönetmeliğe göre kanser tedavisi nedeniyle kadının üreme hücreleri için zararlı olan radyoterapi ve/veya kemoterapi almak durumunda olması, üreme fonksiyonlarının kaybına sebep olacak ciddi bir ameliyat geçirilecek olması veya yakın zamanda evlilik planı olmayan kadınlarda düşük yumurtalık rezervi tanısı konması gibi bazı özel şartlarda yumurta dondurma işlemi yasal olarak uygulanabilmektedir.

Yumurta dondurma işlemi nasıl uygulanır?

Yumurta dondurma işlemi için başvuran hasta, adetinin 2. günü doktora gelir ve tedavi süreci başlar. Bu süreçte hastaya yumurtalık uyarıcı hormon ilaçları verilir ve normalin üzerinde yumurta üretmesi sağlanır. Takip sürecinde hasta doktora 3-5 kez gelir. Her kontrolde muayene yapılır, hormon düzeylerine bakılır ve bu bulgulara göre ilaç dozları ayarlanır.

Kişiye özgü folikül büyüklüğü istenilen düzeye ulaştığında yumurta toplama işlemi, vajinadan yerleştirilen bir iğne ile ultrason eşliğinde yapılır. Bu işlem genel anestezi altında ağrısız olarak yapılır ve yaklaşık 15 dakika sürer. Hasta 2-3 saat içerisinde taburcu olur ve gündelik hayatına devam edebilir.Yumurtalar vitrifikasyon tekniği ile su kristalleri oluşmadan dondurulur. Dondurulan yumurtalar -196 derecede sıvı azot tanklarında saklanır.Gebelik istenildiği zaman, doktora başvuran hastanın yumurtaları çözdürülür ve tüp bebek işlemine başlanır.