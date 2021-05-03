Türkiye genelinde tam kapanma devam ediyor. Tam kapanma nedeniyle hükümet 2 Milyonun Üzerinde İhtiyaç Sahibi Haneye ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ile 1.100 TL tutarında nakdi destek sağlayacak. Bakanlık daha önce başvuruda bulunulan ve e-Devlet üzerinden başvuruları alınan sosyal yardım desteğinin hanelere yönelik olarak ve ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını belirtti. Sosyal yardım desteğinin kendilerine yatıp yatmayacağını araştıran kişilerin bir kısmında 'Sosyal yardım kapsam dışı, merkezi yardım kapsam dışına çıktı' uyarısı alıyor. Peki, Sosyal yardım kapsam dışı ne demek? Merkezi yardım kapsam dışına çıktı ne demek? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu. Devlet 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 TL tutarında nakdi yardımda bulunacak. Tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak için ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ adıyla yeni bir yardım programı başlatıldı.

1100 TL destekten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen haneler faydalanabilecek. Destek için ayrıca başvuruya gerek olmaksızın yapılacak. Pek çok kişi de 1100 TL destekten faydalanıp faydalanmadığını öğrenmek için e devlet sosyal yardım görüntüleme ekranından sorguluyor. Bazı kullanıcılar 'Sosyal yardım kapsam dışı, merkezi yardım kapsam dışına çıktı' uyarısı alıyor. Peki, Sosyal yardım kapsam dışı ne demek? Merkezi yardım kapsam dışına çıktı ne demek? İşte detaylar...

SOSYAL YARDIM KAPSAM DIŞI NE DEMEK?