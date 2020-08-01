Sosyal mesafeye dikkat çekmek için kurban etini dronla gönderdi

Corona virüs salgınıyla mücadele sürerken, maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin önemi sürekli vurgulanıyor. Virüsün yayılmasını önlemek için birçok kişi kurallara uyuyor. Ancak bazı duyarsız kişilerce kural ihlal ediliyor.

İzmir'in tanınmış fotoğraf stüdyosu sahiplerinden Sıddık Gedik, bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla kolları sıvadı. Sabah herkes gibi kurbanlığını kestiren Sıddık Gedik, dağıtım için ayırdığı etin bir bölümünü sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için dronla gönderdi. Eti poşete koyan Sıddık Gedik, Süleyman Özen’in (62) evinin önüne geldi. Drona bağladığı torbadaki eti, arkadaşının 3’üncü kattaki evine uçurdu.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN YAPTIK'

Ramazan Bayramı’nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu bayramda olmadığını, insanların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Sıddık Gedik, "Vatandaşlarımızın sosyal mesafeye çok dikkat etmeleri gerekliliğine dikkati çekmek için bunu yaptık. 62 yaşındaki bir ağabeyimize eti dronla gönderdik. Bir farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Süleyman Özen ise, "Arkadaşımız corona virüs nedeniyle bir etkinlik yaptı. Kurbanını kesti, kurban etini bize dronla gönderdi. Allah kabul etsin. Sosyal mesafeyi korumak adına güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum" dedi.