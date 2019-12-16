16 Aralık 2019 Pazartesi
İSTANBUL 
14°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 110.487 0.01 EURO 6,5130 0.76
USD 5,8510 0.66 ALTIN 277,560 0.57
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sosyal medyayı sallayan iddia: Tosuncuk öldü mü?

16 Aralık 2019 Pazartesi - 9:01 | Son Güncelleme : 16 12 2019 - 9:01

Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 1 milyar 100 milyon liralık vurgun yapan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın bir otelin 27. katından atlayarak öldüğü iddia edildi.


Çiftlik Bank’ın Tosuncuk’u Mehmet Aydın’ın Ukrayna’da polisten kaçmak için otelin 27. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüldü.
 
NEREDE OLDUĞU BİLE BELLİ DEĞİL
 
Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren iddiayı Kiev Büyükelçiliği’nden kaynaklar yalanladı. Büyükelçilik kaynaklarına göre Mehmet Aydın’ın değil intiharı, Ukrayna’da olduğuna dair bile hiçbir veri yok.
 
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
 
Kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 1 milyar 100 milyon liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, operasyonun başladığı 16 Mart 2018’den bu yana kayıp. Hakkında çıkan her iddia sosyal medyanın gündeminde ilk sırayı alıyor. Sosyal medyada dönen son Tosuncuk hikâyesi ise Ukrayna’nın Kiev kentinde polise yakalanmak üzereyken otelin 27. katından intihar ettiğiydi. Ancak bu iddia Ukrayna ve Türk güvenlik yetkilileri tarafından doğrulanmadı.
 
YALANLARI TOSUNCUK MU UYDURUYOR?
 
Bir iddia da, sosyal medyada çeşitli ülkeler üzerinde dönen söylentileri Tosuncuk Mehmet Aydın’ın ya da adamlarının çıkarttığı. Mehmet Aydın bu yolla izini kaybettirmek istiyor. Bir başka iddia da, Tosuncuk’un adını sürekli gündeme getirenlerin Çiftlik Bank mağdurları olduğu. Bu yolla mağdurlar Mehmet Aydın’ın isminin kamuoyu gündeminden düşmemesini sağlıyorlar. (Hürriyet)
 

ETİKETLER

Mehmet Aydın Çiftlik Bank Tosuncuk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.