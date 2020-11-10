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Sosyal medyayı salladı! Ünlü çiftin bebeği...

Sosyal medyayı salladı! Ünlü çiftin bebeği... Moda dünyasının iki genç yüzü Lucky Blue Smith ve Nara Pellman, geçen ay dünyaya gelen bebeklerinin mutluluğunu yaşıyor.
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