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Sosyal medyayı karıştıran videoyu çeken kişi yakalandı!

AA |  10 Şubat 2021 Çarşamba - 19:30 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 19:30

İstanbul Valiliği, bazı sosyal medya hesapları ve basın-yayın kuruluşlarında yer alan "Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" ve "Polisten 'Boğaziçi misafirhanemiz' videosu" başlıklı videoyu çeken ve paylaşan şüpheli M.D'nin yakalandığını bildirdi.


İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Emniyet  Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce "Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor" ve  "Polisten 'Boğaziçi misafirhanemiz' videosu" başlığıyla paylaşılan video  görüntüleriyle ilgili incelemede yapıldı.
 
Çalışma sonucunca bahse konu görüntüleri çeken ve sosyal medyada  paylaştığı tespit edilen M.D. isimli şahıs Sultangazi'de yakalandı.
 
Şüpheli şahsın, Ümraniye'deki bir dizi film platosunda dezenfektan  görevlisi ve figüran olarak çalıştığı tespit edildi.
 
Şahsın ifadesinde, bir ay kadar önce çektiği görüntüleri, Boğaziçi  Üniversitesi ile ilgili olaylar nedeniyle sosyal medya ve basında yer alan  güvenlik güçlerine hakaret içerikli paylaşımlara tepki olarak hazırladığını ve  sosyal medya hesabında paylaştığını belirtti.
 
Ayrıca, görüntülerin çekildiği yerde yapılan incelemede İstanbul  Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli ve belirtilen isimli bir polis memurunun  bulunmadığı tespit edildi.
 
Konuyla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldı.
 

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İstanbul Valiliği sosyal medya Boğaziçi misafirhanemiz sizi bekliyor
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