Sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Bakan Albayrak ve eşine yapılan çirkin saldırı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor. Erdoğan, "Kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Bir an önce düzenlemeyi Meclis'e getirip sosyal medya mecralarının kontrol edilmesini istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter 'dan Bakan Albayrak ve eşine yapılan çirkin saldırıya çok sert tepki gösterdi. Asla peşini bırakmayacaklarını ve hesabını soracaklarını belirtti. Ardından sosyal medya ile ilgili kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıldığını ve yeni düzenleme getirileceğini açıkladı.

BİR AN ÖNCE MECLİS'E GETİRECEĞİZ

Erdoğan sosyal medya ile ilgili düzenleme konusunda yaptığı açıklamada, "Bir an önce düzenlemeyi Meclis'e getirip sosyal medya mecralarının kontrol edilmesini istiyoruz.

KAPSAMLI BİR DÜZENLEME ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Kanunların suç saydığı her konuda hak arama ve önleme yolları açık olmalıdır. ABD 'lisi, Avrupalısı, Çinlisi bu imkana sahipken 83 milyonluk Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz.

HER TÜRLÜ YÖNTEMİ DEVREYE SOKACAĞIZ

İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Düzenleme tamamlandığında, erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız." dedi.