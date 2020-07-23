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Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda

23 Temmuz 2020 Perşembe - 16:17 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 16:17

AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmelerine başlandı.


AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan,  sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Adalet  Komisyonundaki görüşmelerine başlandı. 
 
Komisyon, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında  toplandı.
 
Toplantıda, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP Grup  başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile bazı AK Parti ve MHP  milletvekillerinin imzasını taşıyan, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların  Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında  Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınıyor.
 
Kovid-19 tedbirleri kapsamında, daha geniş alana sahip TBMM Plan ve  Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, teklifin tümü  üzerindeki görüşmelere başlandı.
 
Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, yürütme ve  yürürlük maddesiyle birlikte 9 maddeden oluşuyor.

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