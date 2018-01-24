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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 19:25 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 19:25

Siirt'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili sosyal medyada terör örgütü PYD/PKK propagandası yaptığı tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, TSK'nın, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin  bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla  başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından sosyal medyada açtıkları  hesaplarından terör örgütleri propagandası yapan ve gerçek dışı bilgiler paylaşan  şahıslar takip edildi.
 
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl  Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada  gerçek dışı bilgiler paylaşan ve harekatı provoke eden 10 kişiye yönelik eş  zamanlı operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrollerinin ardından  emniyete götürüldü.
 
  
 

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Zeytin Dalı Harekatı pkk pyd afrin
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