Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Siirt'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili sosyal medyada terör örgütü PYD/PKK propagandası yaptığı tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

