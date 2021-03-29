Sosyal medyadan devlet büyüklerine küfür eden savcı ile ilgili yeni gelişme

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından devlet büyüklerine mesai saatleri içerisinde Twitter 'dan açtığı "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla küfürler savurduğu tespitin nedeniyle HSK 1. Dairesi tarafından hakkında soruşturma izni verilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında yürütülen idari soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Sabah'tan Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman 'ın haberine göre, Hâkimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi tarafından görevlendirilen HSK Başmüfettişi Ali İhsan Sever, Gündüz'le ilgili hazırladığı raporu HSK 2. Daire'ye sundu. 3 Mayıs 2021 tarihinde Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan Gündüz'ün meslekten ihraç edilmesi talep edildi.

KÜFÜRLERİ RAPORDA

Hazırlanan 31 sayfalık raporda, açığa alınan Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün Twitter'daki trol hesabıyla yaptığı hakaret ve küfür içeren paylaşımlarına tek tek yer verildi. Raporda, Gündüz hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "iftira" suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar ceza istemiyle iddianame düzenlendiği ve Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.

Başmüfettiş Ali İhsan Sever tarafından hazırlanan raporda, Gündüz hakkında 2802 numaralı Hâkimler ve Savcılar kanununun 69/4 maddesi uyarınca meslekten çıkarma cezası uygulanması gerektiği ifade edildi. Hazırlanan rapor HSK 2. Daire'ye ulaşırken, Gündüz'ün açığa alınma kararının 6 kişilik HSK 2. Daire kurulu tarafından oy birliğiyle devamına da karar verildi.

Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'e hakkında yürütülen idari soruşturma çerçevesinde savunma yapması için adresine tebligatta bulunuldu. İfadesinin alınmasının ardından Gündüz'ün meslekten ihraç edilip edilmemesi belli olacak.