İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 ayrı sosyal paylaşım hesabından hakaret ettiği belirlenen Kamil T'yi (44) adresinde gözaltına aldı.
Motosikletli kurye olarak çalışan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
AA | 27 Mayıs 2019 Pazartesi - 13:44 | Son Güncelleme : 27 05 2019 - 13:44
Eskişehir'de sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 ayrı sosyal paylaşım hesabından hakaret ettiği belirlenen Kamil T'yi (44) adresinde gözaltına aldı.