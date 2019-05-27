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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

AA |  27 Mayıs 2019 Pazartesi - 13:44 | Son Güncelleme : 27 05 2019 - 13:44

Eskişehir'de sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 ayrı sosyal paylaşım hesabından hakaret ettiği belirlenen Kamil T'yi (44) adresinde gözaltına aldı.
Motosikletli kurye olarak çalışan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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