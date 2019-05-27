Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama

Eskişehir'de sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 4 ayrı sosyal paylaşım hesabından hakaret ettiği belirlenen Kamil T'yi (44) adresinde gözaltına aldı.

Motosikletli kurye olarak çalışan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.