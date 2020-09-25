Sosyal medyadaki İsimsizler hareketi nedir? İsimsizler hareketinde kaç kişi gözaltına alındı?

Sosyal medyada "İsimsizler Hareketi" ismiyle paylaşım yapan kişilere yönelik İstanbul’da bu sabah 16 ilçede başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı, kimlikleri belirlenen diğer şahıslara yönelik polisin çalışması devam ediyor. Gözaltı haberlerinin ardından İsimsizler Hareketi nedir, üyeleri kim? araştırılıyor.

İSİMSİZLER HAREKETİ NEDİR?

İsimsizler Hareketi Twitter'da bir kullanıcı hesabı. "İsimsizler Hareketi" adı verilen operasyon da bu hareket adı altında örgütlendiği iddia edilen kişilerin, sosyal medya aracılığıyla provokatif paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri, devlet büyüklerine hakarette bulundukları ve hükümeti yıpratmaya çalıştıkları öne sürüldü.

İSİMSİZLER HAREKETİNDE GÖZALTINA ALINANLAR

İsimsizler Hareketi adlı sosyal medya hesabının yaptığı paylaşımlar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında avukat Tamer Doğan, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) sözcüsü Perihan Koca, yazar Temel Demirer, gazeteciler Zeynep Kuray ve Hakan Gülseven, Özen Kulaçoğlu ve oyuncu Defne Halman hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Toplamda 24 kişi gözaltına alındı.