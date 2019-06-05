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Sosyal medyadaki 128 içeriğe müdahale

AA |  05 Haziran 2019 Çarşamba - 10:47 | Son Güncelleme : 05 06 2019 - 10:52

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık tarafından  pedagog ve psikologlardan oluşturulan ekip, sosyal medyada çocuğu ve aile  yapısını tehdit eden paylaşımlar için 24 saat mesai yapıyor, dijital ortamdaki  istismar, şiddet, çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyecek pek çok  paylaşıma karşı mücadele ediyor.
 
İnternetteki tehlikelere karşı özellikle çocukları korumayı hedefleyen  Bakanlığın sosyal medya grubu, gece gündüz tek tek inceleme yaparak zararlı  içerikleri tespit ediyor.
 
Bakanlığın belirlediği zararlı içerikler Bilgi Teknoloji ve İletişim  Kurumu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle  yasal işlemler başlatılarak yargı yoluyla erişime engelleniyor.
 
Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal  Medya Çalışma Grubunca son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128  içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Medya Çalışma Grubumuz tarafından  çocuklarımızın gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve  istismara maruz kalabilecekleri internet ortamında yer alan içeriklere müdahale  ediliyor. Bakanlığın çalışmaları sonucu son 9 ayda 128 içeriğe erişim engeli  getirildi, söz konusu zararlı içerikler silindi." ifadelerini kullandı.
 
Küreselleşme olgusu ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması gibi  durumların, çocukların ruhsal ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde  etkileyebileceğini, bunun bazı riskleri de beraberinde getirdiğini belirten  Selçuk, "Dijital ortamda yer alan çocuğun yaş ve gelişimine uygun olmayan içerik  ve reklamlar, siber zorbalık, şiddet ve korku, bahis siteleri çocuğun psikososyal  gelişimine önemli derecede etki edecek riskler arasında yer alıyor. Özellikle  sosyal paylaşım sitelerinde kişilerin her adımı takip edilebiliyor. Bu nedenle  çocukların paylaştığı bilgiler, üçüncü bir kişinin elinde kötü bir amaçla  kullanılabiliyor; çocuklar özgür olduklarını düşündükleri bu ortamlarda hedef  olabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
 
Selçuk'tan ailelere çağrı
 
Bakan Selçuk, ailelere büyük sorumluluk düştüğünü de hatırlatarak,  şunları kaydetti:
 
 "Aileler tarafından, çocukların kişisel bilgileri ile özel yaşamına  ait fotoğraf ve video paylaşımları konusunda hassasiyet göstermelerinde fayda  görüyoruz. Çocuğun sosyal medyada ilgi odağı olması psikososyal yönden  gelişiminde de olumsuz etkilere sebep olabiliyor. Hepimizin, çocukların korunması  konusunda üzerine düşen sorumlulukları var. Bakanlık olarak biz de bünyemizde  oluşturduğumuz Sosyal Medya Çalışma Grubu ile, çocukların gelişimlerini olumsuz  yönde etkileyebilecek internet ortamındaki içeriklere müdahale ediyoruz."
 
  
 

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