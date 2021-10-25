25 Ekim 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.480 1.68 EURO 11,4020 1.87
USD 9,7840 1.89 ALTIN 553,220 1.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sosyal medyada tartıştı! Kuzenini evine gidip öldürdü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) |  25 Ekim 2021 Pazartesi - 1:53 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 1:53

Karaman'da Tufan D. (26), sosyal medya üzerinden tartıştığı halasının oğlu Emir Ö.'yü (30) pompalı tüfekle yaraladı. Tufan D. olay yerinden kaçarken, Emir Ö., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 23.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 672 Sokak'ta meydana geldi. Tufan D., aralarında husumet bulunan kuzeni Emir Ö. ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Ardından kendisine küfrettiğini öne sürdüğü kuzeni Emir Ö.'nün evine gitti. Evin önünde buluşan iki kuzen arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Tufan D., pompalı tüfekle Emir Ö.'ye ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emir Ö., kanlar içinde yığıldı. Tufan D., geldiği otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. 
 
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Emir Ö., sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Polis, kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
 

ETİKETLER

Karaman tartışma hastane
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.