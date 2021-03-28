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Sosyal medyada paylaşıldı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

AA |  28 Mart 2021 Pazar - 14:51 | Son Güncelleme : 28 03 2021 - 14:51

Sosyal medyada paylaşılan ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde çekildiği belirtilen görüntüde, bir erkek, sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadına acımasızca şiddet uyguluyor.


Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük tepkiye neden oldu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir erkeğin kız arkadaşına uyguladığı şiddet isyan ettirdi. Görüntülerde saldırgan E.C.'nin yemek yedikleri sırada B.Ö.'nün yüzüne çatal fırlattığı, ardından darp ettiği anlar yer alıyor.
 
İlçedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının 3 ay önce kaydettiği E.C'nin B.Ö'yü darbettiği anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
 
Şiddet olayından sonra savcılığa giden B.Ö.'nün daha sonra şikayetini geri çektiği belirtildi. B.Ö.'nün tekrar şikayetçi olunca, E.C hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldığı anlaşıldı, bu kararı ihlalden 3 gün hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
 
Görüntülerde, saldırgan E.C'nin yemek yedikleri sırada B.Ö'nün yüzüne çatal fırlattığı, ardından darbettiği anlar yer alıyor.

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