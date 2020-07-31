Sosyal Medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Düzenleme kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal medya platformlarına ceza gelecek...

İşte kanun kapsamında yapılacak düzenlemeler;

Suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişim engellenmesi kararı yerine içeriğin kaldırılması yapılan yeni düzenlemeyle mümkün olacak.

Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal medya platformları (yer sağlayıcıları) hakkında Başkan tarafından 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında para ceza verilebilecek.

Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye’de temsilci belirleyecek.

Kişilerin sosyal ağ sağlayıcısına başvurmaları halinde, başvurudan 48 saat içinde olumlu veya olumsuz cevap vermek zorunda kalacak

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTKT bildiriminden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 10 milyon lira idari para cezası verilecek. Cezanın tebliğ edilmesinden otuz gün sonra yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde para cezaları katlanarak artacak.

Cezanın bir sonraki aşaması ise sosyal ağ sağlayıcısına bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması olacak.

Para cezaları bir yıl içinde tekrarlanması halinde cezalar bir kat arttırılarak uygulanacak ve bu hüküm 01.10.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.