Sosyal medya yasası ne zaman çıkacak? Sosyal medya yasası 11 madde neler içeriyor?

AK Parti’nin Almanya modelini örnek alarak hazırladığı 11 maddelik sosyal medya yasa teklifi hakkındaki araştırmalar sürüyor. Türkiye'de sosyal medya düzenlemesi için hazırlanan yasa teklifinin ayrıntıları belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin sosyal medya için kanun teklifi hakkında da açıklama yaptı. Peki, sosyal medya yasası çıktı mı?

Adalet ve Kalkınma Partisi, sosyal medya kuruluşlarına yeni yükümlülükler ve yaptırımlar getiren yasal düzenlemeyi TBMM tatile girmeden yasalaştırma kararı aldı. Teklifin muhalefet partilerinin görüşü alındıktan sonra TBMM Başkanlığı'na sunulması, perşembe günü de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor.

SOSYAL MEDYA YASASI 11 MADDE NEDİR?

Sosyal medya yasa teklifi ile yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95’e kadar daraltılacak.

Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmak zorunda olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler ile erişim engelleme veya içerik çıkarılması kararlarının uygulanmasına ilişkin rapor bildirimi yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere para cezası verilebilecek.

Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’de temsilci bulunduracak. Yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95’e kadar daraltılacak.

Kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapabilecek ve bu başvurulara belirlenen saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilmek zorunda olunacak.



Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılara para cezası verilebilecek. Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek, bildirime rağmen belli bir saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZLEM ZENGİN AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamalarından satır başları;

Fransa'da, Almanya'da, Amerika'da bu konuya dair arayışlar var. Uluslararası hukukta bir çok ortak düzenlemeler var. Sosyal medya ile ilgili düzenleme henüz ortak bir aşamaya gelemedi. Biz bu düzenlemeyi yaparken şunu asla unutmamalıyız. Çok büyük ağ sağlayıcıların merkezi yurt dışında. Mali konularda bir muhataplık bulamıyoruz. Elbette bireysel olarak hakların ihlali durumunda hukukun gerekli adımı atamaması. Eğer buradan var olmak istiyorlarsa ülkemize ait hukuki, mali ve idari muhatap bulmak. Özel hayatında zarar gören, özel hayatın gizliliği ile ilgili ihlallere bir yaptırım gerekiyor. Sosyal medyadaki hakarete küfüre son vermeyi arzu ediyoruz.

YENİ MADDE VE DEĞİŞİKLİKLER GETİRİLİYOR

Kanunla beraber yeni bir aktör katılıyor. Orada sosyal ağ sağlayıcı tanımı yapıyoruz. Bu ağ sağlayıcılarına da Türkiye'de b,r temsilci oluşturmalarını istiyoruz. En önemlisi bir muhataplık oluşturmak istiyoruz. Örnekler ve uygulamalar konusunda istifade ederek bir çalışma yapmaya gayret ettik.

2007 yılında 5651 sayılı bir kanun var. Bazı maddelerine ilaveler ve değişiklik getiriyoruz.

1. madde sosyal ağ sağlayıcı tanımı yapıyoruz. Günlük 1 milyondan fazla kişiye ulaşan yabancı sosyal ağ sağlayıcılardan bir temsilci oluşturması. Bu gerçek kişi de olabilir tüzel kişi de. Ama gerçek kişi olursa bunun Türk Vatandaşı olması.

Bir kişi mahkemeye gitmeden, kişilik haklarıyla ilgili bir ihlal düşünüyorsa bir başvuru mekanizması oluşturmak. 48 saat içinde olumlu olumsuz 48 saatte cevap vermeli. Kendilerine yapılan başvurularda altı aylık sürelerle raporlama istiyoruz.

5 MADDELİK YAPTIRIM SÜRECİ

Eğer Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğüne uymazlarsa 5 maddelik bir yaptırım süreci var. 1-10 milyon TL idari para cezası, 10 gün içinde düzeltmezse 30 milyon TL ceza. Devamında Türkiye'de vergi mükellefi olan kişilere 3 aylık yeni reklam vermeme kuralı getireceğiz. Devamında bunlar yerine getirilmezse Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak ve hakime başvurması halinde birinci aşamada yüzde 50 bant daraltma, yerine getirmezse yüzde 90 bant daraltma cezası verebilir. Bu karar mahkemenin kararı. Bant daraltma kararı verirse erişim sağlayıcıları da 4 saat içinde bu kararı yerine getirirler. Kullanıcıların kişilik haklarının ihlali durumunda 48 saat içinde bir cevap gelmezse o sosyal ağ merkezine 5 milyon TL bir ceza kesilecek. Bu yerine getirilmezse 10 milyon idari ceza uygulanacak. Sosyal ağ sağlayıcısı 24 saat içinde kaldırmazsa ortaya çıkacak maddi zararın temini sosyal ağ sağlayıcısı tarafından talep edilecek. Bazen yargı kararına başvuruyorsunuz sonuç alıyorsunuz, ama daha sonra sizinle ilgili aramalar önünüze geliyor. İsimle ilgili sosyal ağın yan yana gelmemesi için bir talepte bulunabilecekler. Anayasa Mahkemesi unutulma hakkından bahsediyor. Siz bir olayda ceza da almış olabilirsiniz. Unutulma hakkı da evrensel açıdan da önemli bir imkan.

SOSYAL MEDYA YASASI 2020 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet ve Kalkınma Partisi, sosyal medya kuruluşlarına yeni yükümlülükler ve yaptırımlar getiren yasal düzenlemeyi TBMM tatile girmeden yasalaştırma kararı aldı. TBMM Başkanlığı'na sunulması, perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor.