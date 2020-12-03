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Sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon TL ceza! Süre doldu...

03 Aralık 2020 Perşembe - 12:34 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 12:38

Sosyal medya şirketlerine, sosyal medya düzenlemesi sonrası tanınan süre doldu. Firmalar Türkiye'de temsilcilik açmayınca önce 10'ar milyon TL ceza kesilmişti. Bugün ise verilen ikinci süre de doldu, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram’a 30'ar milyon TL daha ceza kesildi. Şirketler hala temsilcilik açmaz ise bant daraltma uygulamasına gidilecek ve erişim kısıtlanacak.


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