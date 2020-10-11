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Sosyal medya sallandı! Masterchef'te Sefa...
MasterChef'te bu haftanın üçüncü takım oyunu yeni bölümde gerçekleştirildi. Esra'nın kaptanlığında Mavi takım bu haftanın son takım oyunu öncesinde
2-0'lık skorla önde yer alıyordu. Ebru'nun liderliğin Kırmızı takım bu hafta dört ismi eleme potasına göndermek zorunda kaldı. Adana'da gerçekleştirilen dış çekimde şefler Kırmızı ve Mavi takımdan Adana'ya özgü bir menü istediler. Adana menüsünde Yüksük Çorbası, Peynirli Sıkma, Sarımsaklı Köfte, Adana Kebap ve Karakuş Tatlısı yer aldı. 5 cors yemeği çıkarmayı başaran Kırmızı ve Mavi takımın tabakları Adana'lı gurme ve şefler tarafından tadıldıktan sonra oylandı. Peki MasterChef'te üçüncü takım oyununu hangi takım kazandı?
2-0'lık skorla önde yer alıyordu. Ebru'nun liderliğin Kırmızı takım bu hafta dört ismi eleme potasına göndermek zorunda kaldı. Adana'da gerçekleştirilen dış çekimde şefler Kırmızı ve Mavi takımdan Adana'ya özgü bir menü istediler. Adana menüsünde Yüksük Çorbası, Peynirli Sıkma, Sarımsaklı Köfte, Adana Kebap ve Karakuş Tatlısı yer aldı. 5 cors yemeği çıkarmayı başaran Kırmızı ve Mavi takımın tabakları Adana'lı gurme ve şefler tarafından tadıldıktan sonra oylandı. Peki MasterChef'te üçüncü takım oyununu hangi takım kazandı?