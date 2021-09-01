Sosyal medya Nâzım Özgün İpek’in hikayesini konuşuyor!

Sosyal medya Hacettepe Üniversitesi'ni kazanan otizmli Nâzım Özgün İpek’i konuşuyor. Hacettepe Üniversitesi'ni kazanan otizmli Nâzım Özgün İpek, okul bulma ve eğitim sürecinde yaşadığı zorlukları Twitter’da paylaştı. İpek’e bir destek de yazar Yekta Kopan’dan geldi. Yaşadığı zorlukları anlatan İpek, '4 sene fırsatını bulunca ya dalga geçtiler, ya dövdüler, ya da eşyalarımı kaçırdılar. Ama arkadaşların bir kabahati yok, anneleri babaları "uzak dur o otistikten" dediler hep, yanımda duran arkadaş varsa annesi gelip çekiştirip aldı hep. Ben de baktım, bence bir farkımız yoktu?' ifadelerini kullandı.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ardından otizmli bireylere ve ailelerine destek olacak bir paylaşım geldi. Hacettepe Üniversitesi Antropoloji bölümüne yerleşen Otizmli/Aspergerli Nâzım Özgün İpek, sosyal medyada kendi hikayesini anlattı.

İlkokul öğretmeni Gönül Sözöz ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan İpek, yaşadıklarına “Size eski ama çok gerçek bir hikâyem var, özellikle ilkokul öğretmenleri okursa çok sevinirim. Fotoğraftaki ilkokul öğretmenim, Gönül Sözöz Hiç otizmli öğrencisi olmamış 25 senelik ilkokul öğretmeniydi. "Çok çocuk okuttum, otizm bilmem, ama anlatırsan okuturum, demiş anneme.” sözleriyle başladı.

Ailesinin dışında kimsenin temasına izin vermediğini ifade eden Nazım, Gönül öğretmenle yakınlaşmasını “Gönül öğretmenim kocaman sarıldı ilk gün, önce ittim onu, annem ve ablam dışında kimse dokunamazdı bana. "Sen bana alışacaksın çocuğum, bana otizm öğretirsen ben de sana okumanın zevkini öğreteceğim" dedi, Hiç unutmadım. Gözünün içi gülüyorsa kötü bir şey olmaz diye düşündüm.” sözleriyle ifade etti.