Sosyal medya kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medyanın kapatılması iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu.
İbrahim Kalın'ın açıklamaları:
(Sosyal medyanın kapatılması) Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu. Burası 'gerçek hayatta suç olan sanal hayatta da suçtur' ilkesiyle hareket edilmesi gereken bir alandır.
(İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı) Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir, oyunudur. Bu oyuna hiç kimsenin gelmemesi gerekir.
(Ayasofya'yla ilgili tartışmalar) İbadete açılması, tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez. Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir.