Sosyal medya fenomenleri ile güvenlik görevlisi birbirine girdi

Sosyal medya platformundan çektiği içerikler ile ünlenen Meriç İzgi, Duygu Aycan ve Oğuz Bay, alışveriş merkezinde maskelerini indirip video çektikleri sırada güvenlik görevlisi tarafından maskelerini takmaları konusunda uyarıldı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Fenomen Oğuz Bay ve Meriç İzgi, güvenlik görevlisini yumruklamaya başladı. Vatandaşların sakinleştirdiği üç fenomen karakolluk oldu.

Sosyal medyada çektiği içeriklerle ünlenen Meriç İzgi kendisi gibi fenomen olan Duygu Aycan ve Oğuz Bay'la birlikte Beşiktaş 'ta bulunan bir AVM'ye gitti. Üç arkadaş, burada sosyal medya platformları için video çekmeye başladı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; AVM güvenlik görevlileri, üç arkadaşı maske takmaları konusunda uyardı. Oğuz Bay, maskelerini çıkartmak için güvenlik görevlisinden izin aldığını söylese de görevliler, üç arkadaşın maskelerini takmaları konusunda ısrar etti. Yine iddiaya göre, güvenlik görevlisi Osman A., fenomen Duygu Aycan'a yönelik bağırarak maskesini takmasını yoksa AVM'den kovacağını söyledi. Bu olay üzerine fenomenin arkadaşı Oğuz Bay, güvenlik görevlisi arasında tartışma başladı ve tartışma kavgaya döndü.

Çevredeki insanların ayırmasından sonra Meriç ve arkadaşları, polis merkezine gitmek istediklerini ve buna izin verilmediği için polisi arayarak ihbar ettiklerini söyledi. Olay yerine gelen polis ekibi, merkeze götürdükten sonra kişilerin ifadeleri alındı. Video çekmek için maske takmadıkları esnada gelen güvenlik görevlisiyle aralarında sinkaflı küfürler ve arbede yaşanmasından sonra ifadesi alınan fenomen Meriç İzgi, Duygu Aycan ve Oğuzhan B., güvenlik görevlisi Osman A.'dan şikayetçi oldu. Güvenlik görevlisi de sosyal medya fenomenlerinde şikayetçi oldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARTTI

Şikayet sonrası AVM'de bulunan kameralar incelendi. İncelenen görüntüde video çeken fenomenlerin yanına gelen güvenlik görevlisi ile bir süre konuştukları, sonrasında meydana doğru yürüdükleri ve Oğuzcan B.'nin el kol hareketleri yapmaya başladığı ve Osman'ı ittiği, çevredeki sakinlerin Oğuzhan'ı sakinleştirmeye çalıştıkları ve sonrasında güvenlik görevlisi Osman A.'nın Oğuz Bay'ı etkisiz hale getirmek için elleriyle kafasını sıkıştırdığı tespit edildi. Sonrasında Meriç İzgi, güvenlik görevlisinin kafasına yumruk atmasıyla asıl arbedenin başladığı ve AVM'deki müşterilerin, tarafların arasına girdiği, fakat Oğuz'un güvenliği kovaladığı ve İzgi'nin de güvenlik görevlisini darp etmeye çalıştığı belirlendi.