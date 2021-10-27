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Sosyal medya fenomenleri birbirine girdi! 'Sana tecavüz edeceğim, kafanı kesip...'
Sosyal medyada isimleri sık sık gündeme gelen TikTok fenomenleri birbirine girdi. Tartışma sonrası ortaya çıkanlar tam anlamıyla kan dondurdu. Tiktok fenomeni Dilan Koç'un yine aynı platformda fenomen olan Zeynep Alanç'la canlı yayın nedeniyle yaşadığı tartışmaya aileleri de dahil oldu. Alanç ailesi, Koç ailesini ölümle ve tecavüzle tehdit etmişti. İşte yaşanan son gelişmeler...
Sosyal medyada başlayıp adliyede sonlanan olay İstanbul'da yaşandı. Tiktok fenomeni 21 yaşındaki Dilan Koç Nisan ayında sosyal paylaşım platformu üzerinden eski üvey babası Muzeffer Alanç'ın gelini Zeynep Alanç'la ortak canlı yayın düzenledi.