Gazetevatan.com » Gündem » Sosyal medya fenomeni Dilan Koç'a tehdit! 'Tecavüz eder sonra öldürürüz'
Sosyal medya fenomeni Dilan Koç'a tehdit! 'Tecavüz eder sonra öldürürüz'
Tiktok fenomeni Dilan Koç ölüm tehdidi aldı. Başına gelenleri Tiktok ve Instagram'da paylaştığı videoda anlatan genç kızın yardım çığlığı sosyal medyada gündem oldu.
Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak ve Bulut Yamandağ'ın haberine göre, ölüm tehditleri alan TikTok fenomeni Dilan Koç, sosyal medyada yardım çağrısında bulundu. 21 yaşındaki fenomen, Tiktok ve Instagram hesaplarından paylaştığı videoda tehdit edildiğini açıkladı.