Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi! Twitter, Facebook...

Sosyal medya yasası, 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yasaya göre 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağları Türkiye'de temsilci bulunduracak. Sosyal medya düzenlemesi ile temsilci bulundurmayan sosyal medya ağlarına ise kademeli yaptırım kapıda.

Sosyal medya düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Düzenleme Twitter Facebook gibi mecraları kapsıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bu zorunluğa ilişkin bildirim yapacak firmalar da ardından 30 gün içerisinde temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmezse kademeli şekilde uygulanacak yeni cezalar gündeme gelecek.

Öncelikle 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak ceza yerine getirildikten ödeme yapılmazsa 30 milyon liralık ikinci bir ceza gündeme gelecek

Sosyal medya kuruluşları Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda.

Yükümlülüklerini yerine getirmek için 30 gün süreleri var.

Sorumluluklarını üstlenmeyene kademeli ceza uygulanacak

30 gün içinde 10 milyon liralık cezayı ödemeyene 30 milyon liralık ikinci ceza verilecek.

Yükümlülükler tamamlanmazsa reklam yasağı uygulanacak.

3 ay içinde adım atılmazsa internet hızı düşürülecek ve internet trafiği bant genişliği daraltılacak

30 gün içinde de yine temsilci atanmazsa internet hızı 90 güne kadar düşürülebilecek.

Sosyal ağ yavaş ilerleyecek, atılan mesaj ve videolar geç iletilecek.