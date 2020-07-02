Sosyal medya düzenlemesi nedir ve nasıl olacak? MHP sosyal medya kanun teklifi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sinyali verilen ve AK Parti’nin üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesi taslağının detayları belli oldu. Kamuoyu tarafından sosyal medya kapanıyor mu, sorularına neden olan sosyal medya düzenlemesi nedir? Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? Netfilix, Facebook, Instgaram, Youtube ve Twitter kapanıyor mu?

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşinin bebeklerine yönelik çirkin paylaşımlar sonrası emniyet birimleri harekete geçerken, Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çirkin paylaşımlara yönelik hukuk önünde işledikleri suçun cezasını çekecek ifadelerini kullanırken, Twitter, YouTube ve Netflix gibi sosyal mecraların düzene sokulması gerektiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarından sonra, AK Parti’nin konuyla ilgili hazırladığı kanun teklifi çalışmasının detayları belli oldu. Düzenlemeyle, Twitter başta olmak üzere sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Düzenleme için Almanya ve Fransa’daki uygulamalar da örnek olacak. Öte yandan MHP de Nisan ayında Meclis’e sosyal medya ile ilgili kanun teklifi sunmuştu. Peki, Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? Sosyal medya kapan Netfilix, Facebook, Instgaram, Youtube ve Twitter kapanıyor mu? MHP sosyal medya kanun teklifi neydi?

SOSYAL MEDYA YASAKLANIYOR MU?

Sosyal medyanın kapatılması yerine, düzenleme planlanıyor. Netfilix, Facebook, Instgaram, Youtube ve Twitter kapatılmayacak, belirli koşulların yerine getirilmesi istenecek.

AK Parti’nin sosyal medya düzenlemesi taslağında Twitter, Instagram ve Facebook’a temsilci bulundurma zorunluluğu getiriliyor.

Kişisel verilerin korunması hedefleniyor.

Zararlı içeriği 24 saatte kaldırmayana 50 milyon Euro’ya kadar ceza verilen Almanya örneği de masada konuşulanlar arasında

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre düzenlemeyle, Twitter başta olmak üzere önemli sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Düzenleme için Almanya ve Fransa’daki uygulamalar örnek olacak.

TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

AK Parti’nin üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre, Türkiye’de temsilci bulundurulması için Twitter, Instagram ve Facebook gibi şirketlerin temsilcileri ile görüşmeler yapılıyor. Instagram ve Facebook gibi şirketlerin Türkiye’de ofis açmaya sıcak baktığı, Twitter’ın ise bu öneriye olumlu bir yaklaşımda bulunmadığı belirtiliyor.

AVRUPA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Yapılacak düzenlemeyle, sosyal ağlarda vatandaşların kişisel verilerinin korunması da hedefleniyor. AK Parti Genel Merkezi’nde hukukçu kurmaylar ve bilişim hukukçuları ile bir araya gelerek Avrupa’daki uygulama ve modeller inceledi. AK Parti kurmayları, sosyal medya düzenlemesi konusunda Almanya ya da Fransa’da çıkarılan yasanın örnek alınabileceğini ifade ediyor. Almanya’da, 2018 yılında yürürlüğe giren ve sosyal medyada yayınları düzenleyen yasaya göre, Facebook, Twitter, Reddit ve YouTube gibi platformlarda yer alan zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon Euro’ya varan para cezaları öngörülüyor.

Fransa’da ise ırk, din, cinsiyet veya engellilik konularında nefret söylemi barındıran içeriklerin 24 saat içerisinde, çocuk istismarı ve terör propagandası barındıran içeriklerin ise yalnızca bir saat içerisinde yayından kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu platformlara içerik başına 1 milyon 250 bin Euro para cezası uygulanıyor.

MHP SOSYAL MEDYA KANUN TEKLİFİ VERMİŞTİ

MHP, sosyal medyada sahte hesaplara karşı kanun teklifi hazırladı. Kanun teklifini Nisan ayında Meclis Başkanlığı'na sunan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Öztürk, özellikle sosyal medya platformlarında dolaşan yalan haberler ve sahte hesaplar yüzünden birçok internet kullanıcısının mağduriyet yaşadığına değinerek, "Corona virüs ile mücadele ettiğimiz şu dönemde dâhi durum değişmemiş, sahte hesaplar üzerinden yapılan algı yaratmaya yönelik korku salıcı haberler yüzünden zaman zaman toplumda endişeler yükselmiştir. Bu bağlamda, tüm sosyal medya mecraları için 2018’de yapılan genel bir araştırma sonucuna göre Türkiye; 'Sahte habere en çok maruz kalan ülkeler' kategorisinde yüzde 49 ile ilk sırada yer almaktadır. Sosyal medya platformu Facebook’tan yapılan açıklamada; 2018’in ilk 3 ayında dünya genelinde 1,2 milyar sahte hesap silinirken, 2019’un aynı döneminde 2,2 milyar sahte hesap silindiği belirtilmiştir. Tüm dünyanın sahte hesaplarla başı ağrımaktadır" dedi.

KİMLİK NUMARASI İSTEME ZORUNLULUĞU

Teklifin içeriğine de değinen MHP'li Öztürk, "Türkiye'den günlük erişimi 500 binden fazla olan, yurt içi veya yurt dışı merkezli sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma ve temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmekte, sunmuş oldukları hizmetten yararlanmak isteyenlerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası isteme zorunluluğu getirilerek Türkiye'de sahte hesap açılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan kimlik numaralarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunması öngörülürken, yaptırımlara uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına ağır idari para cezaları uygulanması da teklifimizde yer almaktadır" ifadelerini kullandı.