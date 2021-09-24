Sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 33 gözaltı

İzmir, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara, İstanbul Eskişehir ve Şanlıurfa 'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 37 zanlıdan 33'ü gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyal, pos cihazı, banka kartı ile birlikte 21 bin 390 liraya el konuldu.

Şüphelilerin, sosyal medya siteleri üzerinden takipçi sayısı yüksek bir hesapla başlayarak, tek kişiyle yapılması pek mümkün olmaması sebebiyle kartçı, reklamcı, photoshop elemanı ile sosyal medya hesaplarında mağdurla yazışan ikna kabiliyeti yüksek eleman şeklinde ilerlediği tespit edildi.

Birçok kez para istediler

Yasal bahis adı altında yayınladıkları sahte kuponlar, yüksek meblağlı banka dekontlarıyla ağlarına düşürdükleri kişilere düşük bir miktar ödeme karşılığında kupon satarak yüksek meblağlarda para kazanacakları vaadinde bulunan şüphelilerin, daha sonrasında oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontlar hazırlayarak kazanılan tutarın alınabilmesi için "işlem ücreti, vergi ücreti, banka bloke ücreti" adı altında birçok kez para istedikleri öğrenildi.

Şüphelilerin, söz konusu paraları yatırmayan ya da yatıracak parası kalmayan kişileri de sahte avukat kimliği ile avukatlarının haciz ve tazminat davası açmak üzere hazırladığı sahte dilekçe örneği göndererek tehdit ettikleri belirlendi.

Bu yöntemle ülke genelinde binlerce kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin

hesapları üzerinde yapılan incelemede, 1 yılda 165 milyon lirayı aşkın nakit hareketi olduğu tespit edildi.

Aynı gruba yönelik daha önce yapılan 3 operasyonda 63 kişi tutuklanmıştı.