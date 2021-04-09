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Sosyal medya devi Pinterest'ten Türkiye kararı!

DHA |  09 Nisan 2021 Cuma - 12:46 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 12:50

Pinterest'ten flaş Türkiye kararı! Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan yaptığı açıklamada, "Pinterest de bugün Türkiye'ye temsilcisini atadı. Böylelikle ülkemizde günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı. Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan temsilci atayacağını bildirmeyen kalmadı." dedi.


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